МакSим
Билеты от 4500₽
Киноафиша МакSим

МакSим

12+
Возраст 12+
Билеты от 4500₽

О концерте

Концерт МакSим в TAU: возвращение легенды

Не упустите возможность стать частью незабываемого события! Известная певица макSим с большим концертом посетит TAU. Ее песни стали настоящим саундтреком целого поколения, под которые миллионы людей мечтали, влюблялись и переживали незабываемые моменты.

Знаменитые хиты в программе

На концерте прозвучат легендарные хиты, знакомые каждому слушателю с первых аккордов. В программе ожидаются такие песни, как «Знаешь ли ты», «Отпускаю», «Трудный возраст» и многие другие. Каждое из этих произведений связано с важными моментами жизни, которые так легко вспоминаются и переживаются заново.

Пение в унисон

31 января TAU наполнится хором голосов. Приготовьтесь петь вместе с исполнителем, в унисон, о любви, чувствах и жизни. Это будет не просто концерт, а настоящий праздник для всех поклонников макSим!

Не пропустите шанс окунуться в атмосферу настоящего музыкального волшебства!

Купить билет на концерт МакSим

Январь
31 января суббота
20:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 4500 ₽

