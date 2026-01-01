Оповещения от Киноафиши
Максим Заяц и Валера Киракосьян
Билеты от 2150₽
Киноафиша Максим Заяц и Валера Киракосьян

Максим Заяц и Валера Киракосьян

18+
Возраст 18+
Билеты от 2150₽

О концерте

Комедийное шоу от Максим Зайца и Валеры Киракосьяна

В Stand Up Store Moscow состоится совместное выступление двух талантливых комиков — Максима Зайца и Валеры Киракосьяна. Обеих артистов объединяет уникальный стиль и чувство юмора, что обещает сделать вечер незабываемым.

Кто они?

Максим Заяц — яркий представитель нового поколения комиков, который радует зрителей своей харизматичностью и оригинальными шутками. Валера Киракосьян, в свою очередь, известен своим остроумием и умением находить смешное даже в самых обычных ситуациях.

Что ожидать?

Гармония стиля двух комиков позволит создать атмосферу лёгкости и веселья. Каждый из них представит свою программу, полную неожиданных поворотов и актуальных наблюдений за жизнью. Зрители могут рассчитывать на заряд положительной энергии и множество поводов для смеха.

Концерт в Stand Up Store Moscow

Stand Up Store Moscow — это уютное место, известное своими комедийными вечерами и уникальной атмосферой. Не упустите возможность увидеть оба эти выступления в одной программе!

Покупка билетов возможна на сайте театра, где можно выбрать лучшие места для комфортного просмотра.

Купить билет на концерт Максим Заяц и Валера Киракосьян

Помощь с билетами
Март
18 марта среда
21:30
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 2150 ₽

