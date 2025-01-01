Максим Заяц . Проверочный концерт

Проверочный стендап-концерт с Максимом Зайцем

Не упустите возможность насладиться уникальным событием — Проверочным стендап-концертом с Максимом Зайцем, участником «Comedy Баттл» и «Импровизация. Команды». Концерт пройдет в стильном пространстве Black Loft (by Bolshevik Loft), которое создает атмосферу, будто вы погружаетесь под воду возле маяка.

Уютная атмосфера и отличное меню

Black Loft предлагает своим гостям не только захватывающее шоу, но и уютную обстановку. В зале работает коктейль-бар, а также ресторан, где вы сможете попробовать блюда европейской и русской кухни с авторской подачей. Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек по заказам и насладиться атмосферой мероприятия.

Подробности события

Сбор гостей: за час до начала программы

за час до начала программы Возрастное ограничение: 18+ (при входе потребуется паспорт)

Это время идеально подходит для общения с друзьями и зарядки позитивными эмоциями перед началом шоу. Не пропустите возможность увидеть один из самых ярких стендап-концертов года!