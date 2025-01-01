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Максим Заяц . Проверочный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Максим Заяц . Проверочный концерт

Максим Заяц . Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Проверочный стендап-концерт с Максимом Зайцем

Не упустите возможность насладиться уникальным событием — Проверочным стендап-концертом с Максимом Зайцем, участником «Comedy Баттл» и «Импровизация. Команды». Концерт пройдет в стильном пространстве Black Loft (by Bolshevik Loft), которое создает атмосферу, будто вы погружаетесь под воду возле маяка.

Уютная атмосфера и отличное меню

Black Loft предлагает своим гостям не только захватывающее шоу, но и уютную обстановку. В зале работает коктейль-бар, а также ресторан, где вы сможете попробовать блюда европейской и русской кухни с авторской подачей. Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек по заказам и насладиться атмосферой мероприятия.

Подробности события

  • Сбор гостей: за час до начала программы
  • Возрастное ограничение: 18+ (при входе потребуется паспорт)

Это время идеально подходит для общения с друзьями и зарядки позитивными эмоциями перед началом шоу. Не пропустите возможность увидеть один из самых ярких стендап-концертов года!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
19:30 от 1000 ₽

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