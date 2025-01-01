МакSим в Астане

МакSим снова в Астане с удивительным концертом ко Дню Влюблённых

После оглушительного успеха в ноябре 2024 года, когда в Конгресс-Центре QazEXPOCongress собрался полный зал, певица МакSим возвращается в Астану с новым концертом. Это событие обещает быть не менее ярким и запоминающимся!

Музыкальное событие года

Предыдущее выступление МакSим отметилось полным аншлагом и невероятной атмосферой. Зрители пели в унисон, делясь эмоциями как мужчины, так и женщины. Песня «Знаешь ли ты» уже давно стала не только хитом певицы, но и настоящим гимном для многих.

Романтическая нота

14 февраля — в День Святого Валентина — МакSим подарит зрителям вечер, наполненный романтикой, ностальгией и искренними эмоциями. Это станет идеальным местом для празднования Дня Влюблённых, будь то свидание, подарок для второй половинки или просто тёплый вечер для души.

Программа вечера

На концерте прозвучат любимые хиты МакSим, такие как:

«Знаешь ли ты»

«Научусь летать»

«Мой рай»

«Отпускаю»

Каждая из этих песен связана с трогательными воспоминаниями, и станет настоящим признанием в любви.

Специальное предложение

Билет на этот концерт — лучший подарок ко Дню Влюблённых. Однако количество мест ограничено, поэтому не упустите возможность стать частью незабываемого вечера!

Купленные билеты возврату и обмену не подлежат.