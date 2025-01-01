Максим Свобода

Музыкальный вечер под открытым небом

Готовьтесь к незабываемому сольному выступлению, которое пройдет в живописной обстановке на свежем воздухе. Этот летний вечер обещает стать настоящим музыкальным праздником для всех любителей качественной музыки.

Уникальная атмосфера

Вы сможете насладиться любимыми песнями в живом исполнении. Музыка, наполненная воздухом, смыслом и светом, создаст уникальную атмосферу, куда хочется погрузиться с головой.

Новая площадка

Специально для этого события была выбрана новая площадка во дворе, которая предлагает:

Вместительный танцпол, где каждый найдет место для танцев;

Крытую VIP-трибуну с комфортными местами для зрителей;

Авторский стритфуд для гурманов;

Бары с разнообразными напитками, расположенные в зелёном районе парка.

Не упустите возможность!

Приходите насладиться музыкой и атмосферой летнего вечера. Это событие станет отличным поводом провести время с друзьями и получить заряд положительных эмоций!