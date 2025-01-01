Максим Свобода

Готовьтесь к незабываемому сольному выступлению, которое пройдет в живописной обстановке на свежем воздухе. Этот летний вечер обещает стать настоящим музыкальным праздником для всех любителей качественной музыки.
Вы сможете насладиться любимыми песнями в живом исполнении. Музыка, наполненная воздухом, смыслом и светом, создаст уникальную атмосферу, куда хочется погрузиться с головой.
Специально для этого события была выбрана новая площадка во дворе, которая предлагает:
Приходите насладиться музыкой и атмосферой летнего вечера. Это событие станет отличным поводом провести время с друзьями и получить заряд положительных эмоций!