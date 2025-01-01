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Максим Свобода
Билеты от 2900₽
Киноафиша Максим Свобода

Максим Свобода

16+
Возраст 16+
Билеты от 2900₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер под открытым небом

Готовьтесь к незабываемому сольному выступлению, которое пройдет в живописной обстановке на свежем воздухе. Этот летний вечер обещает стать настоящим музыкальным праздником для всех любителей качественной музыки.

Уникальная атмосфера

Вы сможете насладиться любимыми песнями в живом исполнении. Музыка, наполненная воздухом, смыслом и светом, создаст уникальную атмосферу, куда хочется погрузиться с головой.

Новая площадка

Специально для этого события была выбрана новая площадка во дворе, которая предлагает:

  • Вместительный танцпол, где каждый найдет место для танцев;
  • Крытую VIP-трибуну с комфортными местами для зрителей;
  • Авторский стритфуд для гурманов;
  • Бары с разнообразными напитками, расположенные в зелёном районе парка.

Не упустите возможность!

Приходите насладиться музыкой и атмосферой летнего вечера. Это событие станет отличным поводом провести время с друзьями и получить заряд положительных эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Территория Open Air Club Москва, Новозаводская, 27
20:00 от 2900 ₽

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