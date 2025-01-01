Меню
Максим Стафеев «Виниловый вечер». Новогодний ужин-концерт за столиками
Максим Стафеев «Виниловый вечер». Новогодний ужин-концерт за столиками

16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О концерте

Новогодний ужин-концерт в КЦ «Дом Шрёдера»

Культурный центр «Дом Шрёдера» приглашает вас на незабываемый новогодний ужин-концерт. Это замечательное событие обещает объединить золотые хиты как советской, так и зарубежной эстрады в исполнении талантливого Максима Стафеева.

Музыка и видеоряд

В программе концерта вы сможете насладиться не только великолепными музыкальными номерами, но и ярким видеорядом, который украсит выступление. Это создаст особую атмосферу праздника и подарит зрителям уникальные эмоции.

Вкусные традиции

Особое внимание стоит уделить меню вечера. Вас ждут традиционные новогодние блюда, включая любимый салат «Оливье» и разнообразные десерты. Этот гастрономический аспект сделает ваш вечер ещё более насыщенным и приятным.

Для ценителей классики

Концерт станет отличным выбором как для поклонников музыки прошлых лет, так и для тех, кто ценит уютные новогодние вечера в компании близких и друзей. Не упустите шанс насладиться не только концертной программой, но и атмосферой праздника!

Январь
2 января пятница
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 5000 ₽

