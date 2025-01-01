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Максим Харитонов
Билеты от 500₽
Киноафиша Максим Харитонов

Максим Харитонов

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Максима Харитонова в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на незабываемый стендап-концерт Максима Харитонова, который состоится в уютном Standup Club на Трубной. Это событие обещает стать настоящим праздником юмора и искренности!

О концерте

Максим Харитонов — талантливый комик, известный своим остроумным стилем и уникальным подходом к современным реалиям. Его выступления наполнены острыми наблюдениями и смешными историями из жизни, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Почему стоит посетить

Стендап — это не только смех, но и возможность увидеть мир с другой стороны. Выступления Максима Харитонова полны иронии и жизненной мудрости, что делает их особенно актуальными в наше время. Готовьтесь к искренним эмоциям и отличному настроению!

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте клуба или на месте. Рекомендуем заранее позаботиться о бронировании, так как места быстро раскупаются.

Не упустите шанс провести вечер в компании хорошего юмора и позитивных эмоций вместе с Максимом Харитоновым!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 500 ₽

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