Максим Федотов. Сольный концерт

Концерт «Мастера музыки» с Максимом Федотовым

Концертный центр «Сириус» совместно с Санкт-Петербургским Домом музыки приглашает на вечер, посвящённый выдающимся артистам и педагогам. Основной акцент этого проекта сделан на тех, для кого исполнение музыки неразрывно связано с преподаванием. Главной звездой вечера станет народный артист России Максим Федотов.

Максим Федотов: скрипач и педагог

Максим Федотов — один из ведущих представителей отечественной скрипичной школы. Он лауреат крупных международных конкурсов, включая VIII Международный конкурс имени П. И. Чайковского. Являясь профессором Московской консерватории, Федотов активно занимается педагогической деятельностью, ведя мастер-классы и поддерживая молодых музыкантов в их творческом пути.

Программа концерта

Вечер предложит широчайший спектр музыкальных жанров, начиная от старинных обработок и заканчивая произведениями Чайковского. В программе прозвучат:

I отделение: Альфред Шнитке — Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано, op. 80 Людвиг ван Бетховен — Соната № 7 для скрипки и фортепиано до минор, op. 30 № 2

II отделение: Модест Мусоргский — Симфоническая фантазия «Ночь на Лысой горе» (переложение для скрипки и фортепиано) Пётр Чайковский — «Воспоминание о дорогом месте» для скрипки и фортепиано, ор. 42 Чайковский — Меланхолическая серенада для скрипки и фортепиано, ор. 26 Чайковский — Вальс-скерцо для скрипки и фортепиано, ор. 34



Участники концерта

Максим Федотов (скрипка) и заслуженная артистка России Галина Петрова (фортепиано) представят программу под художественным руководством народного артиста России, профессора Сергея Ролдугина.

Продолжительность концерта

Концерт продлится 1 час 40 минут с антрактом. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.