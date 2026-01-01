Максим Федотов. Сольный концерт цикла «Мастера музыки»

Концерт мастеров музыки с Максимом Федотовым

Концертный центр «Сириус» и Санкт-Петербургский Дом музыки представляют новый спектакль цикла «Мастера музыки», посвящённого выдающимся солистам и педагогам. В центре проекта — народный артист России Максим Федотов, один из ведущих представителей отечественной скрипичной школы.

Максим Федотов, который является лауреатом крупнейших международных конкурсов, таких как VIII Международный конкурс имени П. И. Чайковского, успешно сочетает карьеру скрипача, симфонического дирижёра и педагога. Он также преподает в Московской консерватории, проводит мастер-классы и активно работает с молодыми исполнителями.

Программа концерта

Программа вечера даст возможность оценить возможности дуэта скрипки и фортепиано. Зрители услышат остроумное переосмысление старинных жанров Шнитке, драматизм Бетховена и образность Мусоргского. Завершит программу музыка Чайковского — шедевры, созданные в период расцвета его «московского» этапа.

Первое отделение

Альфред Шнитке (1934–1998)

Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано, op. 80

Пастораль — Балет — Менуэт — Фуга — Пантомима

Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано, op. 80 Пастораль — Балет — Менуэт — Фуга — Пантомима Людвиг ван Бетховен (1770–1827)

Соната № 7 для скрипки и фортепиано до минор, op. 30 № 2

Allegro con brio — Adagio cantabile — Scherzo. Allegro — Finale. Allegro

Второе отделение

Модест Мусоргский (1839–1881) — Аида Исакова (1940–2012)

Симфоническая фантазия «Ночь на Лысой горе» (переложение для скрипки и фортепиано)

Симфоническая фантазия «Ночь на Лысой горе» (переложение для скрипки и фортепиано) Пётр Чайковский (1840–1893)

«Воспоминание о дорогом месте» для скрипки и фортепиано, ор. 42

Размышление — Скерцо — Мелодия

«Воспоминание о дорогом месте» для скрипки и фортепиано, ор. 42 Размышление — Скерцо — Мелодия Меланхолическая серенада для скрипки и фортепиано, ор. 26

Вальс-скерцо для скрипки и фортепиано, ор. 34

Солист — народный артист России Максим Федотов (скрипка)

Партия фортепиано — заслуженная артистка России Галина Петрова

Художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки — народный артист России, профессор Сергей Ролдугин.

Продолжительность концерта — 1 час 40 мин с антрактом.

В программе возможны изменения.