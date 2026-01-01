Максим Федотов. Сольный концерт цикла «Мастера музыки»

Концертный центр «Сириус» и Санкт-Петербургский Дом музыки представляют новый спектакль цикла «Мастера музыки», посвящённого выдающимся солистам и педагогам. В центре проекта — народный артист России Максим Федотов, один из ведущих представителей отечественной скрипичной школы.
Максим Федотов, который является лауреатом крупнейших международных конкурсов, таких как VIII Международный конкурс имени П. И. Чайковского, успешно сочетает карьеру скрипача, симфонического дирижёра и педагога. Он также преподает в Московской консерватории, проводит мастер-классы и активно работает с молодыми исполнителями.
Программа вечера даст возможность оценить возможности дуэта скрипки и фортепиано. Зрители услышат остроумное переосмысление старинных жанров Шнитке, драматизм Бетховена и образность Мусоргского. Завершит программу музыка Чайковского — шедевры, созданные в период расцвета его «московского» этапа.
Солист — народный артист России Максим Федотов (скрипка)
Партия фортепиано — заслуженная артистка России Галина Петрова
Художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки — народный артист России, профессор Сергей Ролдугин.
Продолжительность концерта — 1 час 40 мин с антрактом.
В программе возможны изменения.