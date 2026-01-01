Оповещения от Киноафиши
Максим Фадеев
6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальное шоу Максима Фадеева в Петербурге

Приглашаем вас на долгожданный концерт одного из самых ярких музыкантов современности — Максима Фадеева! Это незабываемое музыкальное шоу пройдет в СКА Арена Санкт-Петербурга, где собираются поклонники со всей страны.

Максим Фадеев — это не просто имя в российской музыке, это целая эпоха. Его хиты, такие как «Танцы на стеклах», «Гугуша», «Орлы или вороны», давно стали классикой и продолжают вдохновлять новое поколение артистов.

Уникальная программа концерта

На концерте зрителей ждёт не только исполнение любимых песен, но и уникальные музыкальные номера, которые подчеркнут мастерство Максима как композитора и продюсера. В рамках шоу будут представлены новые композиции, что сделает вечер ещё более захватывающим.

СКА Арена — идеальное место для событий

СКА Арена славится великолепным акустическим оформлением и впечатляющей атмосферой, что делает её идеальной площадкой для столь значимого события.

Не пропустите это событие!

Билеты уже в продаже! Не упустите возможность стать частью уникального музыкального события. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться волшебством музыки Максима Фадеева в компании друзей и семьи. Это будет вечер, который запомнится на всю жизнь!

Октябрь
24 октября суббота
19:00
СКА Арена Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 8
от 2500 ₽

