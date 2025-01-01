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Киноафиша Максим Фадеев

Максим Фадеев

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Максима Фадеева в Санкт-Петербурге

Представляем вам долгожданный концерт одного из самых ярких и талантливых музыкантов современности — Максима Фадеева! 20 сентября 2025 года Ледовый дворец Санкт-Петербурга станет ареной для незабываемого музыкального шоу, которое объединит поклонников со всей страны.

Звезда российской музыки

Максим Фадеев — это не просто имя, это целая эпоха в российской музыке. Его хиты, такие как «Зачем», «Люби меня», «Танцуй», уже давно стали классикой и продолжают вдохновлять новое поколение артистов.

Уникальная программа

На концерте зрителей ждёт не только исполнение любимых песен, но и уникальные музыкальные номера, которые подчеркнут мастерство Максима как композитора и продюсера. В рамках концерта он также представит новые композиции, которые вскоре войдут в его новый альбом.

Идеальная площадка

Ледовый дворец, известный своим великолепным акустическим оформлением и впечатляющей атмосферой, станет идеальной площадкой для этого грандиозного события.

Билеты в продаже!

Билеты уже в продаже! Не упустите шанс стать частью этого уникального события. Присоединяйтесь к нам 20 сентября, чтобы насладиться волшебством музыки Максима Фадеева в компании друзей и семьи. Это будет вечер, который вы запомните на всю жизнь!

Продолжительность: 2 часа.

Исполнители
Максим Фадеев

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
19:00 от 2000 ₽

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