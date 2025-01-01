Концерт Максима Фадеева в Санкт-Петербурге

Представляем вам долгожданный концерт одного из самых ярких и талантливых музыкантов современности — Максима Фадеева! 20 сентября 2025 года Ледовый дворец Санкт-Петербурга станет ареной для незабываемого музыкального шоу, которое объединит поклонников со всей страны.

Звезда российской музыки

Максим Фадеев — это не просто имя, это целая эпоха в российской музыке. Его хиты, такие как «Зачем», «Люби меня», «Танцуй», уже давно стали классикой и продолжают вдохновлять новое поколение артистов.

Уникальная программа

На концерте зрителей ждёт не только исполнение любимых песен, но и уникальные музыкальные номера, которые подчеркнут мастерство Максима как композитора и продюсера. В рамках концерта он также представит новые композиции, которые вскоре войдут в его новый альбом.

Идеальная площадка

Ледовый дворец, известный своим великолепным акустическим оформлением и впечатляющей атмосферой, станет идеальной площадкой для этого грандиозного события.

Билеты в продаже!

Билеты уже в продаже! Не упустите шанс стать частью этого уникального события. Присоединяйтесь к нам 20 сентября, чтобы насладиться волшебством музыки Максима Фадеева в компании друзей и семьи. Это будет вечер, который вы запомните на всю жизнь!

Продолжительность: 2 часа.