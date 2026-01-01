Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Максим Евдокимов и Вадим Постильный
Билеты от 2150₽
Киноафиша Максим Евдокимов и Вадим Постильный

Максим Евдокимов и Вадим Постильный

18+
Возраст 18+
Билеты от 2150₽

О концерте

Вечер комедии в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на уникальный вечер, где смешные истории и остроумные шутки раскроются в исполнении двух талантливых комиков — Максима Евдокимова и Вадима Постильного. Этот совместный концерт обещает стать настоящим событием для любителей качественной комедии.

О комиках

Максим Евдокимов — известный комик и участник популярных шоу, который смог завоевать сердца зрителей своим уникальным стилем и харизмой. Его выступления всегда полны юмора и неожиданных поворотов.

Вадим Постильный — мастер сатиры и иронии, который легко располагает к себе публику. Он известен своим умением находить смешное в повседневных ситуациях и делиться этим с аудиторией.

Живое выступление

На вечере вы сможете увидеть обоих комиков на одной сцене, что станет прекрасной возможностью оценить их творческое взаимодействие. Комедийные номера будут чередоваться с диалогами, создавая непринужденную атмосферу и поднимая настроение зрителей.

Не упустите шанс стать частью этого комедийного события в Stand Up Store Moscow. Убедитесь сами, что смех — это лучшее лекарство!

Купить билет на концерт Максим Евдокимов и Вадим Постильный

Помощь с билетами
Март
12 марта четверг
19:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 2150 ₽

В ближайшие дни

Blues Brunch
6+
Блюз
Blues Brunch
25 апреля в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
6 июня в 21:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
9 мая в 18:00 Comedy Hall
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше