Максим Евдокимов. Сольный стендап концерт

Стендап-концерт Макса Евдокимова

Приглашаем вас на большой сольный стендап концерт Макса Евдокимова! Этот медийный комик завоевал популярность в интернет-пространстве и является участником проектов Labelcom и резидентом шоу Stand Up на ТНТ.

Что вас ждет?

На концерте вас ждет нереально крутое шоу, наполненное бронебойными шутками, жизненными историями и невероятной атмосферой. Вы погрузитесь в мир юмора, который не отпустит вас до самого конца!

Интересный факт

Мало кто знает, но известный журналист Такер Карлсон приезжал в Москву, чтобы взять интервью у Макса, но случайно зашел не в ту дверь. Это лишь подчеркивает, насколько интересна личность нашего комика!

Детали мероприятия

Продолжительность шоу составляет 90 минут. За столами вы сможете полноценно провести вечер, заказав вкусную еду и напитки.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет.