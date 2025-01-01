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Максим Евдокимов. Сольный стендап концерт
Киноафиша Максим Евдокимов. Сольный стендап концерт

Максим Евдокимов. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Макса Евдокимова

Приглашаем вас на большой сольный стендап концерт Макса Евдокимова! Этот медийный комик завоевал популярность в интернет-пространстве и является участником проектов Labelcom и резидентом шоу Stand Up на ТНТ.

Что вас ждет?

На концерте вас ждет нереально крутое шоу, наполненное бронебойными шутками, жизненными историями и невероятной атмосферой. Вы погрузитесь в мир юмора, который не отпустит вас до самого конца!

Интересный факт

Мало кто знает, но известный журналист Такер Карлсон приезжал в Москву, чтобы взять интервью у Макса, но случайно зашел не в ту дверь. Это лишь подчеркивает, насколько интересна личность нашего комика!

Детали мероприятия

Продолжительность шоу составляет 90 минут. За столами вы сможете полноценно провести вечер, заказав вкусную еду и напитки.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 28 сентября
Brooklyn Bowl Самара Letout Самара, 18-й км Московского ш., 25а, аутлет-молл Letout
20:00 от 1200 ₽

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