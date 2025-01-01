Максим Евдокимов. Эрнест Таржуманян

Стендап-концерт Максима Евдокимова и Эрнеста Таржуманяна в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на увлекательный стендап-концерт, который состоится в Stand Up Store Moscow. На сцене выступят два ярких комика: Максим Евдокимов и Эрнест Таржуманян.

О выступающих

Максим Евдокимов — известный комик, который завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю и остроумным шуткам. Его выступления всегда наполнены жизненным юмором и актуальными темами, которые понятны каждому зрителю.

Эрнест Таржуманян — талантливый комик и сценарист, известный своим умением находить смешное в повседневных ситуациях. Его выступления отличаются живостью и искренностью, что делает их особенно привлекательными для зрителей.

Что ждать от концерта?

На стендап-концерте вас ждет множество шуток, неожиданных поворотов и, конечно же, море позитива. Это отличная возможность провести вечер в компании друзей и насладиться юмором в живом исполнении.

Билеты

Билеты на стендап-концерт можно приобрести на официальном сайте Stand Up Store Moscow. Рекомендуем не откладывать покупку, так как места распродаются быстро!

Не упустите шанс увидеть лучших комиков в одном шоу и зарядиться положительными эмоциями!