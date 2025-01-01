Меню
Максим Чекмарёв «В зеркале уходящего года». Предновогодний фортепианный концерт
12+
О концерте

Фортепианный концерт Максима Чекмарёва в КЦ «Дом Шрёдера»

В Культурном центре «Дом Шрёдера» состоится волнующий фортепианный концерт выдающегося пианиста Максима Чекмарёва. В программе вечера — лучшие произведения, которые завоевали сердца слушателей на его концертах в прошедшем году.

Программа концерта

Зрители смогут насладиться музыкой великих классиков, таких как П.И. Чайковский, Ф. Шопен, Ф. Лист и других композиторов. Все произведения будут исполняться на старинном рояле фирмы «Шрёдер», что добавит уникальности звучанию.

Подарок для зрителей

Все пришедшие на концерт 30 декабря, включая постоянных поклонников Максима Чекмарёва, получат приятный сюрприз — бесплатные пригласительные билеты на концерты в наступающем году. Это отличная возможность продолжить наслаждаться великолепной музыкой и мастерством исполнителя.

Исполнитель и его достижения

В минувшем году Максим Чекмарёв покорил публику своей экспрессией и шармом, что привело к аншлагам на каждом его выступлении. Концерт под занавес уходящего года обещает быть наполненным яркими и трогательными произведениями мировой классики.

Формат концерта

Концерт будет состоять из двух отделений с одним антрактом, что позволит зрителям отдыхать и обсуждать услышанное в перерывах между выступлениями.

Продюсер — Анастасия Козельская.

В ролях
Чекмарев М

Декабрь
30 декабря вторник
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 800 ₽

