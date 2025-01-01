Максим Чекмарёв «В зеркале уходящего года». Предновогодний фортепианный концерт

В Культурном центре «Дом Шрёдера» состоится волнующий фортепианный концерт выдающегося пианиста Максима Чекмарёва. В программе вечера — лучшие произведения, которые завоевали сердца слушателей на его концертах в прошедшем году.
Зрители смогут насладиться музыкой великих классиков, таких как П.И. Чайковский, Ф. Шопен, Ф. Лист и других композиторов. Все произведения будут исполняться на старинном рояле фирмы «Шрёдер», что добавит уникальности звучанию.
Все пришедшие на концерт 30 декабря, включая постоянных поклонников Максима Чекмарёва, получат приятный сюрприз — бесплатные пригласительные билеты на концерты в наступающем году. Это отличная возможность продолжить наслаждаться великолепной музыкой и мастерством исполнителя.
В минувшем году Максим Чекмарёв покорил публику своей экспрессией и шармом, что привело к аншлагам на каждом его выступлении. Концерт под занавес уходящего года обещает быть наполненным яркими и трогательными произведениями мировой классики.
Концерт будет состоять из двух отделений с одним антрактом, что позволит зрителям отдыхать и обсуждать услышанное в перерывах между выступлениями.
Продюсер — Анастасия Козельская.