Спектакль Максим Аверин. Расправь крылья. Юбилейный вечер

Максим Аверин. Расправь крылья. Юбилейный вечер
12+
О спектакле

Юбилейный вечер Максима Аверина в Уфе

В Русском Драматическом Театре (Башкортостан) пройдет юбилейный вечер в честь 50-летия народного артиста России Максима Аверина. Гостей ждет увлекательное театральное действие с множеством сюрпризов и творческих откровений.

Максим Аверин — один из самых популярных актеров страны, известный не только своим актерским мастерством, но и успехами в кино и телевидении. Его фильмография включает более 48 проектов, включая фильмов и сериалов. Этот вечер станет не просто юбилеем, а настоящим праздником, где любовь и поддержка зрителей на протяжении всех лет станет источником вдохновения для артиста.

Спектакль «Расправь крылья»

Спектакль «Расправь крылья» представит уникальную концепцию — это не просто моноспектакль, а полноценное театральное действо. Работы Максима Аверина будут представлены в форме продуманной и искусно сложенной мозаики, которая включает музыку, поэзию и прозу. Зрители смогут насладиться выступлениями студентов Щукинского театрального училища и звуками живой скрипки, что добавит спектаклю особую трогательность и чувственность.

Программа и авторы

В программе вечера звучат стихи и проза таких великих авторов, как Александр Вертинский, Владимир Маяковский, Валентин Гафт, Роберт Рождественский и Владимир Высоцкий. Также представлены песни советских и российских композиторов, дополненные оригинальной видеоанимацией.

Максим Аверин — артист, который умеет вести за собой зрителя, находя в нем искреннего слушателя и собеседника. Его убедительная и положительная энергия дарит вдохновение и мечты, проникая в самое сердце.

Вечер обязательно понравится поклонникам актёрского мастерства и тем, кто ценит яркие театральные события.

Июль
7 июля вторник
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79

