Спектакль Максим Аверин. Наедине с щукинцем

Творческий вечер Максима Аверина в Москве

9 июля 2025 года сцена Учебного театра станет местом встречи с блестящим артистом и любимцем публики — Максимом Викторовичем Авериным. Эта творческая встреча обещает стать одной из самых долгожданных событий театрального сезона!

О Максиме Аверине

Максим Аверин — воспитанник Вахтанговской школы и ныне художественный руководитель 1 курса. Он известен своим талантом и харизмой, что делает его одним из самых ярких представителей современного театра.

Что ожидает зрителей

В ходе встречи Максим Викторович поделится своими воспоминаниями о счастливом времени обучения в Щукинском институте. Зрители смогут задать ему вопросы и услышать отрывки из его любимых работ.

Как задать вопрос

Свои вопросы Максиму Викторовичу можно присылать на электронную почту: vopros@htvs.ru.

Благотворительность

Все средства, собранные в ходе специальных мероприятий, будут направлены на развитие Театрального института имени Бориса Щукина. Это прекрасная возможность поддержать искусство!

Время и место

Сбор гостей начнется в 18:30, а сам вечер стартует в 20:00. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!