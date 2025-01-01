Концерт Максим Апреля и Светланы Терновой в Воронеже

20 сентября в клубе «12» в Воронеже пройдет незабываемый концерт народного поп-шансона! Начало в 19:00. Строим вечеринку с друзьями и близкими, наслаждаясь уникальным стилем и мощью любимых хитов.

Уникальное семейное выступление

Семейный дуэт Максим Апрель и Светлана Тернова покорил сердца миллионов слушателей. Их концерты известны теплотой атмосферы и задушевными песнями, которые непременно найдут отклик в душе каждого зрителя. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Популярные хиты и новые песни

На концерте вы услышите все самые известные хиты дуэта, а также новые композиции, которые впервые будут представлены публике. Это отличная возможность познакомиться с свежими работами исполнителей и вновь насладиться их классическими произведениями.

Покупка билетов

Количество билетов ограничено, поэтому лучше приобрести их заранее. Учтите, что по мере приближения даты концерта цены на билеты будут расти. Не откладывайте на последний момент — купите билет, не выходя из дома!

Место проведения

Мы встречаемся 20 сентября по адресу: Космонавта Комарова, 1А, клуб «12» в Воронеже. Это место станет сценой для незабываемой музыкальной встречи! Не пропустите!