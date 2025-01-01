Меню
Максим Апрель и Светлана Тернова
16+
Концерт Максим Апреля и Светланы Терновой в Воронеже

20 сентября в клубе «12» в Воронеже пройдет незабываемый концерт народного поп-шансона! Начало в 19:00. Строим вечеринку с друзьями и близкими, наслаждаясь уникальным стилем и мощью любимых хитов.

Уникальное семейное выступление

Семейный дуэт Максим Апрель и Светлана Тернова покорил сердца миллионов слушателей. Их концерты известны теплотой атмосферы и задушевными песнями, которые непременно найдут отклик в душе каждого зрителя. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Популярные хиты и новые песни

На концерте вы услышите все самые известные хиты дуэта, а также новые композиции, которые впервые будут представлены публике. Это отличная возможность познакомиться с свежими работами исполнителей и вновь насладиться их классическими произведениями.

Количество билетов ограничено, поэтому лучше приобрести их заранее. Учтите, что по мере приближения даты концерта цены на билеты будут расти. Не откладывайте на последний момент — купите билет, не выходя из дома!

Мы встречаемся 20 сентября по адресу: Космонавта Комарова, 1А, клуб «12» в Воронеже. Это место станет сценой для незабываемой музыкальной встречи! Не пропустите!

В других городах

Воронеж, 20 сентября
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
19:00 от 1500 ₽

