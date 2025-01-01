Максим Апрель и Светлана Тернова

Концерт Максима Апреля и Светланы Терновой в Челябинске

12 октября в ресторане «Нор Баязет» в Челябинске пройдет незабываемый концерт звезд народного поп-шансона: Максима Апреля и Светланы Терновой. Это семейный дуэт, который покорил миллионы слушателей по всей стране, будет радовать вас своими популярными хитами и новой музыкальной программой.

Что вас ждет на концерте?

Зрители смогут насладиться самыми известными песнями дуэта, а также первыми исполнениями новых треков. Не упустите шанс услышать всю мощь их творчества в теплой и дружелюбной атмосфере. Концерт обещает стать настоящим подарком для любителей качественной музыки!

Не забудьте о билетах!

Количество билетов ограничено, поэтому поторопитесь с покупкой! Билеты можно приобрести онлайн, не выходя из дома. Обратите внимание: ближе к дате концерта цены на билеты могут возрасти.

Ждем вас!

Встретимся 12 октября в 19:00 по адресу: улица Героев Танкограда, 69. Пригласите друзей и родных, и проведите вечер в компании любимых исполнителей!