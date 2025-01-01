Концерт Максима Апреля и Светланы Терновой в РукиВверх баре

11 октября в клубе Руки ВВерх! Бар Тюмень состоится долгожданный концерт семейного дуэта, который завоевал сердца миллионов слушателей. Максим Апрель и Светлана Тернова представят не только свои знаменитые хиты, но и новые песни, которые уже успели завоевать популярность.

Вечер поп-шансона

Приглашаем вас провести теплый вечер в компании друзей и родных, наслаждаясь мощью народного поп-шансона. На концерте вы сможете насладиться атмосферой живого общения и музыки, которая объединяет.

Билеты

Обратите внимание: количество билетов ограничено! Рекомендуем приобрести их заранее, так как ближе к дате события цены на билеты могут возрасти. Вы можете купить билет не выходя из дома, что сделает процесс максимально удобным.

Место проведения

Концерт пройдет в уютном клубе Руки ВВерх! Бар, расположенном по адресу: ул. Челюскинцев, дом 40. Начало в 19:00. Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события!