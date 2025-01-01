Меню
Максим Апрель и Светлана Тернова
Киноафиша Максим Апрель и Светлана Тернова

Максим Апрель и Светлана Тернова

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Неповторимый концерт дуэта Максим Апрель и Светлана Тернова

4 октября в KULTURA Concert Hall в Волгограде пройдет долгожданный концерт семейного дуэта, который завоевал сердца миллионов слушателей. Максим Апрель и Светлана Тернова представят свои лучшие хиты и эксклюзивно познакомят зрителей с новыми песнями.

Музыкальный вечер в теплой атмосфере

Пригласите друзей и родных на этот музыкальный праздник! Концерт обещает быть насыщенным и наполненным положительными эмоциями. Не упустите возможность насладиться мощью народного поп-шансона в приятной обстановке!

Количество билетов ограничено!

Обратите внимание, что количество билетов ограничено, и по мере приближения события их стоимость будет расти. Рекомендуем покупать билеты заранее, не выходя из дома!

Детали мероприятия

Дата и время: 4 октября, старт в 19:00

Место: KULTURA Concert Hall, ул. Набережная им. 62-й Армии, д. 6, Волгоград

Не пропустите этот уникальный музыкальный вечер! Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

