Макси Грин
Киноафиша Макси Грин

Макси Грин

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Я обычный парень из среднестатистической русской семьи. Если кратко: моя музыка для таких же, как и я, хулиганов», — говорит МАКСИ. История артиста — это не про клише, а про упорство и долгий путь. Его музыка живая и неповторимая благодаря уникальной смеси влияний: от 2Pac и Snoop Dogg до отечественных рэп-голосов и ска Clockwork Times. Резидент творческого объединения GAZ, этой осенью соберёт Ростов на большом концерте! На сцене прозвучит взрывной микс уличного трэпа, танцевальной музыки и бум-бэпа с ростовским колоритом и околофутбольным духом.

В других городах
Октябрь
24 октября пятница
20:00
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
от 2000 ₽

