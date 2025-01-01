Макси Грин

«Я обычный парень из среднестатистической русской семьи. Если кратко: моя музыка для таких же, как и я, хулиганов», — говорит МАКСИ. История артиста — это не про клише, а про упорство и долгий путь. Его музыка живая и неповторимая благодаря уникальной смеси влияний: от 2Pac и Snoop Dogg до отечественных рэп-голосов и ска Clockwork Times. Резидент творческого объединения GAZ, этой осенью соберёт Ростов на большом концерте! На сцене прозвучит взрывной микс уличного трэпа, танцевальной музыки и бум-бэпа с ростовским колоритом и околофутбольным духом.