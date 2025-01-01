Стендап с Максимом «Заяцом» Загайским

Приглашаем вас на уникальное шоу с участием стендап-комика Максима Загайского, известного под псевдонимом «Заяц». Он является ведущим шоу «ОТЫДО» в рамках проекта «ДВИЖ» и завоевал популярность благодаря своему участию в телевизионных проектах, таких как «Импровизация. Команды», где стал победителем первого сезона и финалистом второго и третьего. Также Максим принимал участие в «Рассмеши комика» и «Comedy Баттл».

Когда и где?

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала концерта. Это дает возможность всем желающим занять свои места и настроиться на волну юмора.

Условия посещения

Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к конкретным местам. Однако менеджеры зала с радостью помогут разместить вас в порядке очереди. Возможно размещение с другими гостями за одним столом, поэтому если вы планируете прийти компанией, рекомендуется приобретать билеты одним заказом. Если же ваши друзья покупают билеты на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее, чтобы вас смогли посадить вместе.

Контакты

Для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами через социальные сети, где представлен телефон для связи. Не упустите возможность провести вечер в компании отличного юмора и позитивных эмоций!