Макс Заяц. Сольный концерт

Сольный концерт стендап-комика Максима Зайца в клубе "Still"

В стендап-клубе «Still» состоится сольный концерт популярного комика Максима Зайца. Максим — известный участник шоу «Stand Up» и «Камеди Баттл» на ТНТ, а также победитель первого и финалист второго и третьего сезонов телевизионного шоу «Импровизация. Команды».

Комфорт и уют впечатляют

Стендап-клуб «Still» — уникальное место в Москве с собственной уютной верандой, где вечер начинается ещё до выхода комиков на сцену. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха: мягкие кресла и диваны, а также отличный обзор сцены из любой точки зала, включая самые дальние ряды.

Заказ еды и напитков

Во время концерта гости могут заказывать блюда и напитки из полноценного меню, так как в клубе есть своя кухня. Это позволяет наслаждаться вкусной едой и освежающими напитками, не отвлекаясь от юмора и атмосферы вечера. После выступления можно вернуться на веранду, чтобы продолжить вечер в приятной компании.

Удобное расположение

Клуб находится в историческом особняке на Покровке, всего в 10 минутах от метро. Такое удобное расположение делает визит в стендап-клуб «Still» ещё более привлекательным для зрителей, любящих качественный юмор и комфортные условия.

Концерт Максима Зайца точно понравится любителям стендапа и поклонникам его творчества. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера!