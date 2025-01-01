Меню
Макс Заяц и Ярослава Тринадцатко
Билеты от 2000₽
Киноафиша Макс Заяц и Ярослава Тринадцатко

Макс Заяц и Ярослава Тринадцатко

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Неповторимый стендап в Москве: вечер с Максом Зайцем и Ярославой Тринадцатко

Приглашаем вас на совместный концерт двух звезд отечественного стендапа – Макса Зайца и Ярославы Тринадцатко! Это уникальное событие пройдет в атмосфере Stand Up Store Moscow, где юмор и искренность переплетутся в неординарное шоу.

Знакомьтесь с комиками

Макс Заяц – один из самых востребованных комиков страны, известен своим острым чувством юмора и умением оценить даже самые привычные жизненные ситуации. Его материал наполнен ироничными наблюдениями, которые радуют зрителей на протяжении многих лет.

Ярослава Тринадцатко – комик с яркой индивидуальностью и уникальным стилем. Ее выступления пронизаны тонким сарказмом и неподражаемыми шутками, которые затрагивают актуальные темы и повседневные реалии. Ярослава умеет создать особую атмосферу, в которой каждый зритель почувствует себя частью шоу.

Что вас ждет?

Вечер обещает быть наполненным смехом и позитивом, а также увлекательными историями из жизни двух комиков. Зрители смогут увидеть уникальные номера, которые были специально подготовлены для этого концерта.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Оптимистичный настрой, живое взаимодействие и непередаваемая энергия – все это ждет вас на выступлении, которое останется в памяти надолго.

Купить билет на концерт Макс Заяц и Ярослава Тринадцатко

Октябрь
16 октября четверг
19:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 2000 ₽

