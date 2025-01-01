Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Макс Ко. Сольный концерт
Билеты от 1200₽
Киноафиша Макс Ко. Сольный концерт

Макс Ко. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте

Стендап от Макса КО в Black Loft

Приглашаем вас на захватывающее стендап-шоу с участием Макса КО – резидента Стендап на ТНТ и финалиста Открытого Микрофона. Макс стал известен благодаря своему уникальному стилю, где самоирония и тонкие наблюдения о повседневной жизни находят отклик у зрителей. Он не только победитель RoastBattle Labelcom, но и активно выступает на стендап-площадках страны, участвуя в популярных комедийных шоу.

Что вас ждет?

Шоу пройдет в стильном и модном пространстве Black Loft (by Bolshevik Loft), которое создает атмосферу погружения под воду возле маяка. Гости смогут насладиться не только юмором Макса, но и атмосферой заведения, где работает коктейль-бар и ресторан с европейской и русской кухней. Авторская подача блюд добавляет оригинальности каждому гастрономическому впечатлению.

Подготовьтесь к вечеру

Чтобы избежать задержек по заказам, рекомендуем приходить заранее. Время сбора гостей – за 30 минут до начала программы. Это отличная возможность насладиться атмосферой, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Обратите внимание: на входе потребуется паспорт, так как возрастное ограничение составляет 18+

Не упустите шанс увидеть Макса КО в действии и провести вечер в компании хорошего юмора!

Купить билет на концерт Макс Ко. Сольный концерт

Помощь с билетами
Январь
4 января воскресенье
20:30
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Stand Up в Центре
18+
Юмор
Stand Up в Центре
7 января в 18:00 Wino Bar
от 590 ₽
Большой Stand Up концерт
18+
Юмор
Большой Stand Up концерт
27 декабря в 19:00 Standup Brothers
от 750 ₽
Линда
18+
Инди
Линда
22 ноября в 21:00 Petter
от 5500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше