Макс Ко. Сольный концерт

Стендап от Макса КО в Black Loft

Приглашаем вас на захватывающее стендап-шоу с участием Макса КО – резидента Стендап на ТНТ и финалиста Открытого Микрофона. Макс стал известен благодаря своему уникальному стилю, где самоирония и тонкие наблюдения о повседневной жизни находят отклик у зрителей. Он не только победитель RoastBattle Labelcom, но и активно выступает на стендап-площадках страны, участвуя в популярных комедийных шоу.

Что вас ждет?

Шоу пройдет в стильном и модном пространстве Black Loft (by Bolshevik Loft), которое создает атмосферу погружения под воду возле маяка. Гости смогут насладиться не только юмором Макса, но и атмосферой заведения, где работает коктейль-бар и ресторан с европейской и русской кухней. Авторская подача блюд добавляет оригинальности каждому гастрономическому впечатлению.

Подготовьтесь к вечеру

Чтобы избежать задержек по заказам, рекомендуем приходить заранее. Время сбора гостей – за 30 минут до начала программы. Это отличная возможность насладиться атмосферой, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Обратите внимание: на входе потребуется паспорт, так как возрастное ограничение составляет 18+

Не упустите шанс увидеть Макса КО в действии и провести вечер в компании хорошего юмора!