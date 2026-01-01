Макс Ко. Проверочный концерт

Стендап-концерт Макс Ко в Black Loft

Не упустите уникальную возможность насладиться стендап-шоу от Макса КО. Это резидент настоящего стендапа на ТНТ, который завоевал сердца зрителей благодаря своему неповторимому стилю. Его острые и наблюдательные шутки, наполненные самоиронией, сделают ваше вечер незабываемым!

О спектакле

Макс активно выступает на стендап-площадках страны и участвует в популярных комедийных проектах. Его выступления известны своими остросоциальными комментариями и умением взаимодействовать с залом. Не упустите шанс узнать, как он видит мир и обыгрывает повседневные ситуации.

Место проведения

Среди множества площадок выделяется Black Loft (by Bolshevik Loft) — стильное и модное пространство, которое создаёт атмосферу уюта и комфорта. Здесь гостей ожидает коктейль-бар, а также ресторан с авторской подачей блюд европейской и русской кухни. Это идеальное место, чтобы провести время с друзьями перед началом шоу.

Важно знать

Сбор гостей начнется за полчаса до начала программы. Рекомендуем приходить именно в это время, чтобы избежать задержек по заказам и насладиться привлекательной атмосферой мероприятия.

Обратите внимание, что на входе потребуется паспорт, так как возрастное ограничение составляет 18+.