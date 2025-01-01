Макс ИвАнов (Торба-на-круче). Акустика

Группа «Торба-на-Круче» всегда умела сочетать романтику и драйв, нежность и лирику. Их песни наполняют атмосферу беззаботного лета в Санкт-Петербурге и воспоминаниями о первой любви. На этот раз знакомые мелодии прозвучат в особом формате.
Макс ИвАнов выступит в клубе «16 Тонн» с акустической программой. Это будет уникальное событие, где два часа один человек с гитарой представит десятки своих самых значимых песен.
Зрители могут ожидать невероятное зрелище, которое больше похоже на личную встречу, чем на стандартное «шоу». Это огромная музыкальная история, полная эмоций, которую можно прожить вместе с любимым артистом.
Приходите и погрузитесь в мир музыки и чувств. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!