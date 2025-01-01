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Билеты
Макс ИвАнов (Торба-на-круче). Акустика
Билеты от 2000₽
Киноафиша Макс ИвАнов (Торба-на-круче). Акустика

Макс ИвАнов (Торба-на-круче). Акустика

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Акустический вечер с Максом ИвАновым в клубе «16 Тонн»

Группа «Торба-на-Круче» всегда умела сочетать романтику и драйв, нежность и лирику. Их песни наполняют атмосферу беззаботного лета в Санкт-Петербурге и воспоминаниями о первой любви. На этот раз знакомые мелодии прозвучат в особом формате.

Уникальный акустический формат

Макс ИвАнов выступит в клубе «16 Тонн» с акустической программой. Это будет уникальное событие, где два часа один человек с гитарой представит десятки своих самых значимых песен.

Эмоции и музыкальная история

Зрители могут ожидать невероятное зрелище, которое больше похоже на личную встречу, чем на стандартное «шоу». Это огромная музыкальная история, полная эмоций, которую можно прожить вместе с любимым артистом.

Не упустите возможность

Приходите и погрузитесь в мир музыки и чувств. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 2000 ₽

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