Макс ИвАнов (Торба-на-круче). Акустика

Акустический вечер с Максом ИвАновым в клубе «16 Тонн»

Группа «Торба-на-Круче» всегда умела сочетать романтику и драйв, нежность и лирику. Их песни наполняют атмосферу беззаботного лета в Санкт-Петербурге и воспоминаниями о первой любви. На этот раз знакомые мелодии прозвучат в особом формате.

Уникальный акустический формат

Макс ИвАнов выступит в клубе «16 Тонн» с акустической программой. Это будет уникальное событие, где два часа один человек с гитарой представит десятки своих самых значимых песен.

Эмоции и музыкальная история

Зрители могут ожидать невероятное зрелище, которое больше похоже на личную встречу, чем на стандартное «шоу». Это огромная музыкальная история, полная эмоций, которую можно прожить вместе с любимым артистом.

Не упустите возможность

Приходите и погрузитесь в мир музыки и чувств. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!