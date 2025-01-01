Меню
Макс Евдокимов
Билеты от 1500₽
Киноафиша Макс Евдокимов

Макс Евдокимов

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Макс Евдокимов: Сольный концерт в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на уникальное событие в мире стендап-комедии — сольный концерт Макса Евдокимова в Stand Up Store Moscow. Макс — один из самых ярких и креативных комиков современности, который подарит вам вечер смеха и положительных эмоций.

О комике

Макс Евдокимов известен своим необычным стилем и способностью находить юмор в повседневных ситуациях. Он многофункционален: удивляет публику не только остроумными шутками, но и искренними рассказами из жизни. Его уникальное обаяние и искренность способны вовлечь зрителей в диалог и сделать каждый концерт неповторимым.

Что ожидать

На концерте Макс исполнит новые номера, а также представит лучшие шутки, полюбившиеся фанатам. Это возможность не только отлично провести время, но и увидеть кумиров в непринужденной атмосфере, где могут происходить неожиданные повороты.

Место проведения

Stand Up Store Moscow — это не только площадка для выступлений, но и уютное пространство для общения и отдыха. Уютная обстановка и дружелюбная атмосфера создадут идеальные условия для наслаждения вечерним шоу.

Почему стоит пойти

Если вы хотите зарядиться позитивом, отвлечься от повседневных забот и увидеть настоящего мастера стендапа в действии, этот концерт станет отличным выбором. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт

13 сентября
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
21:00 от 1500 ₽

