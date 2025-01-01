Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт
Киноафиша Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт

Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Макс Евдокимов в Новосибирске: Новый год с юмором

Опытнейший комик и участник популярных шоу, таких как «Standup» на ТНТ и «Токсики» Ильи Соболева, Макс Евдокимов подарит зрителям незабываемый вечер в Кабаре кафе «Бродячая собака». Его сольный концерт состоится 5 января в 18:00.

Уникальный стиль и искренний юмор

Макс Евдокимов славится своим особенным взглядом на мир, который сочетает интеллект и абсурд. Если вы любите юмор, способный не только развеселить, но и заставить задуматься, то этот вечер точно для вас. Аудитория сможет насладиться как острыми шутками, так и глубокими наблюдениями о жизни.

Не упустите возможность

Приходите на концерт Макса, чтобы встретить Новый год с хорошим настроением и зарядом позитивной энергии. Это не только разрядка после праздников, но и шанс увидеть в действии одного из лучших комиков современности.

Купить билет на концерт Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт

Помощь с билетами
В других городах
Январь
5 января понедельник
18:00
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1310 ₽

В ближайшие дни

Кавер-пати группировки Ленинград с Рви меха оркестром!
18+
Кавер
Кавер-пати группировки Ленинград с Рви меха оркестром!
15 января в 20:00 Бродячая собака
от 800 ₽
Волшебный свет Рождества. Lumisfera
6+
Живая музыка
Волшебный свет Рождества. Lumisfera
12 декабря в 18:30 Новосибирский ДК железнодорожников
от 3700 ₽
Надя Джабраилова
18+
Юмор
Надя Джабраилова
16 мая в 19:00 КК им. Маяковского
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше