Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт

Макс Евдокимов в Новосибирске: Новый год с юмором

Опытнейший комик и участник популярных шоу, таких как «Standup» на ТНТ и «Токсики» Ильи Соболева, Макс Евдокимов подарит зрителям незабываемый вечер в Кабаре кафе «Бродячая собака». Его сольный концерт состоится 5 января в 18:00.

Уникальный стиль и искренний юмор

Макс Евдокимов славится своим особенным взглядом на мир, который сочетает интеллект и абсурд. Если вы любите юмор, способный не только развеселить, но и заставить задуматься, то этот вечер точно для вас. Аудитория сможет насладиться как острыми шутками, так и глубокими наблюдениями о жизни.

Не упустите возможность

Приходите на концерт Макса, чтобы встретить Новый год с хорошим настроением и зарядом позитивной энергии. Это не только разрядка после праздников, но и шанс увидеть в действии одного из лучших комиков современности.