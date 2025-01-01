Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт

Сольный стендап концерт Макса Евдокимова в Уфе

Приглашаем вас на незабываемое шоу в Уфе! Известный медийный комик Макс Евдокимов, который активно завоевывает интернет-пространство, представит свой сольный стендап.

Макс — участник проекта Labelcom и резидент популярного шоу Stand Up на ТНТ. Готовьтесь к 90 минутам бронебойных шуток, захватывающих историй и жизненных наблюдений, которые заставят вас смеяться до слез!

Интересные факты

Мало кто знает, что Такер Карлсон однажды приехал в Москву, чтобы взять интервью у Макса, но по ошибке зашел не в ту дверь. Это событие стало настоящей легендой в мире комедии!

Комфортная атмосфера

На мероприятии можно не только насладиться юмором, но и провести вечер за столом с вкусной едой и напитками. Если вам нужна помощь в выборе места, мы готовы помочь!

Возрастные ограничения

Концерт предназначен для зрителей старше 18 лет и проходит без цензуры. Приходите за хорошим настроением и самым настоящим юмором!