Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт
Киноафиша Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт

Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный стендап концерт Макса Евдокимова в Уфе

Приглашаем вас на незабываемое шоу в Уфе! Известный медийный комик Макс Евдокимов, который активно завоевывает интернет-пространство, представит свой сольный стендап.

Макс — участник проекта Labelcom и резидент популярного шоу Stand Up на ТНТ. Готовьтесь к 90 минутам бронебойных шуток, захватывающих историй и жизненных наблюдений, которые заставят вас смеяться до слез!

Интересные факты

Мало кто знает, что Такер Карлсон однажды приехал в Москву, чтобы взять интервью у Макса, но по ошибке зашел не в ту дверь. Это событие стало настоящей легендой в мире комедии!

Комфортная атмосфера

На мероприятии можно не только насладиться юмором, но и провести вечер за столом с вкусной едой и напитками. Если вам нужна помощь в выборе места, мы готовы помочь!

Возрастные ограничения

Концерт предназначен для зрителей старше 18 лет и проходит без цензуры. Приходите за хорошим настроением и самым настоящим юмором!

Купить билет на концерт Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
9 октября четверг
21:00
Musichall 27 Уфа, Кирова, 27
от 1200 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Вардан Маркос
26 октября в 18:00 Башкирская филармония им. Хусаина Ахметова
от 800 ₽
18+
Юмор
Павел Воля
7 ноября в 19:00 Уфа-арена
от 2500 ₽
Гузель Ахметова. Сольный концерт!
6+
Эстрада
Гузель Ахметова. Сольный концерт!
18 ноября в 19:00 Дворец молодежи БГАУ
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше