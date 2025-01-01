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Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт
Киноафиша Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт

Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Макса Евдокимова в Перми

Не пропустите уникальный сольный стендап-концерт Макса Евдокимова, который пройдет в Перми! Макс — медийный комик, завоевывающий популярность в интернет-пространстве и известный как участник проектов Labelcom и резидент шоу Stand Up на ТНТ.

Что ждать от шоу?

Приготовьтесь к невероятному выступлению, полному бронебойных шуток и жизненных историй, в которые хочется погружаться с головой. В этом шоу вы сможете не только посмеяться, но и пережить настоящие эмоции. Интересный факт: Такер Карлсон, известный американский журналист, приезжал в Москву, чтобы взять интервью у Макса — и, по слухам, зашел не в ту дверь!

Подробности мероприятия

Продолжительность шоу составляет 90 минут. Вы сможете полноценно провести вечер за столиками, заказывая вкусные блюда и напитки.

Возрастные ограничения

Обратите внимание, что мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет.

Не упустите шанс увидеть Макса Евдокимова в живую — это будет вечер, который запомнится надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 8 ноября
Культурное пространство «Часовой завод» Пермь, Чернышевского, 28
20:00 от 1200 ₽

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