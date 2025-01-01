Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт

Стендап-концерт Макса Евдокимова в Перми

Не пропустите уникальный сольный стендап-концерт Макса Евдокимова, который пройдет в Перми! Макс — медийный комик, завоевывающий популярность в интернет-пространстве и известный как участник проектов Labelcom и резидент шоу Stand Up на ТНТ.

Что ждать от шоу?

Приготовьтесь к невероятному выступлению, полному бронебойных шуток и жизненных историй, в которые хочется погружаться с головой. В этом шоу вы сможете не только посмеяться, но и пережить настоящие эмоции. Интересный факт: Такер Карлсон, известный американский журналист, приезжал в Москву, чтобы взять интервью у Макса — и, по слухам, зашел не в ту дверь!

Подробности мероприятия

Продолжительность шоу составляет 90 минут. Вы сможете полноценно провести вечер за столиками, заказывая вкусные блюда и напитки.

Возрастные ограничения

Обратите внимание, что мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет.

Не упустите шанс увидеть Макса Евдокимова в живую — это будет вечер, который запомнится надолго!