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Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт
Киноафиша Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт

Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Макса Евдокимова в Санкт-Петербурге

Приглашаем на большой сольный стендап концерт Макса Евдокимова, который состоится в Санкт-Петербурге! Этот медийный комик активно покоряет интернет-пространство и стал известным благодаря участию в проектах Labelcom и резидентству в шоу Stand Up на ТНТ.

Что ждет зрителей?

Вас ждет нереально крутое шоу, наполненное бронебойными шутками, жизненными историями и юмором, который затягивает, как в запой. Макс умеет создавать атмосферу, в которой каждый зритель почувствует себя частью шоу!

Интересный факт

Мало кто знает, но известный журналист Такер Карлсон приезжал в Москву, чтобы взять интервью у Макса, но случайно зашёл не в ту дверь. Это лишь подчеркивает его популярность и интерес, который он вызывает.

Детали мероприятия

  • Продолжительность шоу: 90 минут.
  • Условия: За столами можно полноценно провести вечер, заказав еду и напитки.
  • Возрастное ограничение: 18+

Помощь в выборе места

Если вам нужна помощь в выборе места, вы можете позвонить нам по телефону: +7 (991) 779-10-97 (с 12:00 до 23:00 МСК).

Не упустите возможность насладиться великолепным стендапом от Макса Евдокимова и зарядиться положительными эмоциями!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
20:00 от 1200 ₽

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