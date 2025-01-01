Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт

Стендап-концерт Макса Евдокимова в Санкт-Петербурге

Приглашаем на большой сольный стендап концерт Макса Евдокимова, который состоится в Санкт-Петербурге! Этот медийный комик активно покоряет интернет-пространство и стал известным благодаря участию в проектах Labelcom и резидентству в шоу Stand Up на ТНТ.

Что ждет зрителей?

Вас ждет нереально крутое шоу, наполненное бронебойными шутками, жизненными историями и юмором, который затягивает, как в запой. Макс умеет создавать атмосферу, в которой каждый зритель почувствует себя частью шоу!

Интересный факт

Мало кто знает, но известный журналист Такер Карлсон приезжал в Москву, чтобы взять интервью у Макса, но случайно зашёл не в ту дверь. Это лишь подчеркивает его популярность и интерес, который он вызывает.

Детали мероприятия

Продолжительность шоу: 90 минут.

90 минут. Условия: За столами можно полноценно провести вечер, заказав еду и напитки.

За столами можно полноценно провести вечер, заказав еду и напитки. Возрастное ограничение: 18+

Помощь в выборе места

Если вам нужна помощь в выборе места, вы можете позвонить нам по телефону: +7 (991) 779-10-97 (с 12:00 до 23:00 МСК).

Не упустите возможность насладиться великолепным стендапом от Макса Евдокимова и зарядиться положительными эмоциями!