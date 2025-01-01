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Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт
Киноафиша Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт

Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Большой сольный стендап концерт Макса Евдокимова в Волгограде!

Приглашаем вас на незабываемый вечер с одним из самых ярких комиков современности — Максом Евдокимовым! Он уже завоевал сердца зрителей благодаря своим выступлениям на телеканале ТНТ и участию в проектах Labelcom.

Почему стоит посетить это шоу?

Макс — это не просто комик, а настоящий медийный феномен, который активно захватывает интернет-пространство. Его выступления полны бронебойных шуток, искренних историй и невероятного обаяния. Вы сможете погрузиться в атмосферу юмора и насладиться уникальными историческими моментами, которые сделают ваш вечер незабываемым.

Интересный факт

Мало кто знает, но известный американский журналист Такер Карлсон приезжал в Москву, чтобы взять интервью у Макса. Однако, по иронии судьбы, он зашел не в ту дверь. Этот случай стал настоящей сенсацией!

Возрастные ограничения

Обратите внимание, что мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного шоу — ждём вас на выступлении!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 3 октября
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
20:00 от 1000 ₽

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