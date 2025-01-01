Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт

Стендап-концерт Макса Евдокимова в Екатеринбурге

Приглашаем вас на большой сольный стендап концерт Макса Евдокимова, который пройдет в Екатеринбурге! Макс — медийный комик, завоевавший популярность в интернет-пространстве. Он является участником проектов Labelcom и резидентом шоу Stand Up на ТНТ.

О шоу

Вас ждет нереально крутое шоу с морем бронебойных шуток, жизненных историй и веселых моментов, которые заставят вас смеяться до слез. Макс умеет захватывать внимание и создавать атмосферу, в которую хочется погружаться!

Интересный факт

Мало кто знает, что известный американский журналист Такер Карлсон приезжал в Москву, чтобы взять интервью у Макса, но случайно зашел не в ту дверь. Этот случай стал настоящей сенсацией!

Подробности мероприятия

Продолжительность шоу — 90 минут. За столами можно полноценно провести вечер, заказав вкусную еду и напитки.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет.

Не упустите возможность провести вечер в компании отличного комика и зарядиться позитивом!