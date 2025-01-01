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Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт
Киноафиша Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт

Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Макса Евдокимова в Екатеринбурге

Приглашаем вас на большой сольный стендап концерт Макса Евдокимова, который пройдет в Екатеринбурге! Макс — медийный комик, завоевавший популярность в интернет-пространстве. Он является участником проектов Labelcom и резидентом шоу Stand Up на ТНТ.

О шоу

Вас ждет нереально крутое шоу с морем бронебойных шуток, жизненных историй и веселых моментов, которые заставят вас смеяться до слез. Макс умеет захватывать внимание и создавать атмосферу, в которую хочется погружаться!

Интересный факт

Мало кто знает, что известный американский журналист Такер Карлсон приезжал в Москву, чтобы взять интервью у Макса, но случайно зашел не в ту дверь. Этот случай стал настоящей сенсацией!

Подробности мероприятия

Продолжительность шоу — 90 минут. За столами можно полноценно провести вечер, заказав вкусную еду и напитки. 

Возрастное ограничение

Обратите внимание, мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет.

Не упустите возможность провести вечер в компании отличного комика и зарядиться позитивом!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 11 октября
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
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