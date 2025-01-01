Меню
Макс Евдокимов и Тимур Джанкезов
Билеты от 2000₽
Киноафиша Макс Евдокимов и Тимур Джанкезов

Макс Евдокимов и Тимур Джанкезов

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт от Макса Евдокимова и Тимура Джанкезова в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на незабываемый вечер, который обещает зарядить вас позитивом и хорошим настроением! В Stand Up Store Moscow состоится увлекательный стендап-концерт, на котором зрители смогут насладиться выступлениями двух топовых комиков:

Макс Евдокимов

Макс — признанный мастер стендапа, известный своими остроумными шутками и харизматичным стилем. Его выступления всегда полны искренности и жизненных ситуаций, которые заставляют зрителей смеяться до слез. Макс обладает уникальной способностью мгновенно устанавливать контакт с публикой, что делает каждое его шоу по-настоящему незабываемым.

Тимур Джанкезов

Тимур — звезда современного стендапа, который щедро делится своими наблюдениями и сокровенными мыслями на сцене. Его юмор пронизан иронией и самоиронией, что делает каждый момент выступления живым и актуальным. Зрители ценят его былые истории и неожиданные повороты мыслей.

Что вас ждет?

На концерте вы сможете увидеть яркие номера, обсудить насущные темы и просто расслабиться в атмосфере юмора и веселья. Это идеальное мероприятие для того, чтобы провести вечер с друзьями или встретиться с любимым комедийным стилем.

Не упустите свой шанс!

Убедитесь, что не пропустите этот уникальный стендап-концерт. Билеты быстро раскупаются, так что поспешите! Ждем вас в Stand Up Store Moscow. Смех — это лучшее лекарство, и оно ждет вас!

