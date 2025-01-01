Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Макс Евдокимов и Олег Щербак. Проверка материала
Билеты от 1200₽
Киноафиша Макс Евдокимов и Олег Щербак. Проверка материала

Макс Евдокимов и Олег Щербак. Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Оживление комедийных традиций в "Still Standup Moscow"

Проверка материала от Макса Евдокимова и Олега Щербака представляет интересный проект "Still Standup Moscow". Это обновленная версия классического стендап-шоу, где каждый вечер зрителей ожидает уникальный опыт и море смеха.

Что такое "Still Standup Moscow"?

"Still Standup Moscow" — это платформа для талантливых комиков, которые не боятся делиться своими мыслями и шутками о жизни. Шоу привлекает как новичков, так и более опытных стендаперов, создавая таким образом яркую и разнообразную программу.

Новый взгляд на стендап

Каждое выступление в рамках "Still Standup Moscow" подбирается с учетом актуальных тем и общественных трендов. Это делает шутки рельевантными и близкими зрителям. Занимательные сюжеты, искрометные шутки и легкость подачи — все это создает особую атмосферу не только для зрителей, но и для выступающих.

Почему стоит посетить?

Стендап — это не просто форма развлечения, это уникальный способ самовыражения. "Still Standup Moscow" открывает новые горизонты комедийной сцены, где каждый может найти что-то свое. Шоу пройдет в уютной атмосфере, идеально подходящей для расслабления и хорошего настроения.

Где и как покупать билеты?

Билеты на "Still Standup Moscow" можно приобрести онлайн. Рекомендуем заранее забронировать места, чтобы не упустить возможность стать частью этого увлекательного события. Нельзя забывать, что хорошее настроение — это залог прекрасного вечера!

Не упустите шанс насладиться живыми выступлениями и зарядиться энергией юмора вместе с "Still Standup Moscow". Увидимся на спектакле!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:30 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
3 сентября в 19:00 Руки вверх!
от 990 ₽
12+
Джаз
Неповторимые легенды джаза: чувственные хиты 30-50-х на открытой видовой крыше
14 сентября в 19:00 Крыша Novotel
от 3000 ₽
Новый год в Хогвартсе
6+
Неоклассика
Новый год в Хогвартсе
31 декабря в 17:00 ЦСКА Арена
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше