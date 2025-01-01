Меню
Макс Евдокимов и Камиль Зулфугаров
Билеты от 2000₽
18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Стендап-концерт в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на совместный концерт двух звезд отечественного стендапа – Макса Евдокимова и Камила Зулфугарова. Этот вечер обещает стать настоящим праздником юмора и остроумия!

Проведение концерта

Концерт состоится в известном кафе Stand Up Store Moscow, популярном среди любителей стендапа. Зал создаст уютную атмосферу, идеально подходящую для вечернего отдыха с друзьями.

О комиках

Макс Евдокимов – яркий комик и участник множества юмористических шоу. Его крепкое чувство юмора и уникальный стиль были оценены зрителями на различных фестивалях.

Камиль Зулфугаров – талантливый артист, который также зарекомендовал себя как один из ведущих стендап-комиков страны. Его выступления отличает глубокий анализ жизненных ситуаций и умение шутить на самые актуальные темы.

Что ожидать от вечера?

В программе концерта – множество свежих шуток, искрометные выступления и, конечно же, взаимодействие с залом. Будьте готовы к смеху и неожиданным поворотам сюжета!

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера. Убедитесь, что у вас есть билеты, пока они не раскуплены!

Октябрь
24 октября пятница
18:30
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 2000 ₽

