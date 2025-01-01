Меню
Макс Береснев: стендап концерт в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на уникальный стендап концерт Макса Береснева, который состоится в известном Standup Club на Трубной. Этот талантливый комик обещает подарить зрителям море позитива и хорошего настроения.

О спектакле

Макс Береснев — яркий представитель современной комедийной сцены, известный своими оригинальными миниатюрами и узнаваемым стилем. Его выступления всегда полны остроумных шуток и жизненных наблюдений, которые легко находят отклик у зрителей.

Интересные факты

  • Макс активно выступает на популярных шоу и фестивалях, что делает его одним из самых востребованных комиков в стране.
  • Его стиль сочетает элементы импровизации и авторского комедийного жанра, что делает каждое выступление уникальным.

Что ждать зрителям

В ходе концерта зрители смогут не только насладиться юмором, но и стать частью интерактивного общения с комиком. Аудитория — это важная часть шоу, и именно благодаря взаимодействию с ней Макс создает незабываемую атмосферу.

Не упустите возможность получить заряд позитива и хорошего настроения! Ждем вас в Standup Club на Трубной!

Расписание

13 сентября
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30 от 600 ₽

В ближайшие дни

Лесоповал группа Михаила Танича
18+
Шансон
Лесоповал группа Михаила Танича
13 декабря в 19:00 Академ-джаз-клуб
от 2500 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
13 сентября в 20:00 Standup Café
от 700 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
31 октября в 19:00 Standup Café
от 1200 ₽
