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Макс Баранов и Дима Соколов
Киноафиша Макс Баранов и Дима Соколов

Макс Баранов и Дима Соколов

18+
Возраст 18+

О концерте

Вечер с мастерами комедии в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на захватывающее комедийное мероприятие, в котором участвуют два талантливых стендап-комика: Дима Соколов и Макс Баранов. Это уникальное шоу обещает зарядить вас позитивом и изобилием уморительных историй.

Дима Соколов

Дима Соколов - резидент бара «STANDUP PATRIKI» и известная фигура в мире стендапа. Он участвует в популярных проектах, таких как «Битва за время» на VK-видео и «Стендап-рулетка» на ТНТ. Дима способен заставить зрителей смеяться до слёз, благодаря своему уникальному стилю и чувству юмора.

Макс Баранов

Макс Баранов представляет собой истинного интеллигента с «Замкадыша». Он также резидент бара «STANDUP PATRIKI» и выступает без мата, что делает его шоу подходящими для более широкой аудитории. Макс активно участвует в проектах ТНТ, таких как «Стендап-фест» и «Лига-городов», и известен своей добротой и искренностью.

Важная информация для зрителей

Вход на мероприятие строго 18+. Мы рекомендуем приходить заранее, сбор гостей начинается за 30 минут до начала шоу. Не упустите возможность насладиться вечерком с лучшими комиками!

Купить билет на концерт Макс Баранов и Дима Соколов

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В других городах
Сентябрь
20 сентября воскресенье
19:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 900 ₽

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