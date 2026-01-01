Макс Баранов и Дима Соколов

Вечер с мастерами комедии в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на захватывающее комедийное мероприятие, в котором участвуют два талантливых стендап-комика: Дима Соколов и Макс Баранов. Это уникальное шоу обещает зарядить вас позитивом и изобилием уморительных историй.

Дима Соколов

Дима Соколов - резидент бара «STANDUP PATRIKI» и известная фигура в мире стендапа. Он участвует в популярных проектах, таких как «Битва за время» на VK-видео и «Стендап-рулетка» на ТНТ. Дима способен заставить зрителей смеяться до слёз, благодаря своему уникальному стилю и чувству юмора.

Макс Баранов

Макс Баранов представляет собой истинного интеллигента с «Замкадыша». Он также резидент бара «STANDUP PATRIKI» и выступает без мата, что делает его шоу подходящими для более широкой аудитории. Макс активно участвует в проектах ТНТ, таких как «Стендап-фест» и «Лига-городов», и известен своей добротой и искренностью.

Важная информация для зрителей

Вход на мероприятие строго 18+. Мы рекомендуем приходить заранее, сбор гостей начинается за 30 минут до начала шоу. Не упустите возможность насладиться вечерком с лучшими комиками!