Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Макбет
Киноафиша Макбет

Спектакль Макбет

Шекспир на музыку Верди
Постановка
Мариинский театр 16+
Режиссер Дэвид МакВикар
Продолжительность 2 часа 55 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Зловещая страсть в «Макбете» Верди

«Макбет» – это не только знаменитая трагедия Уильяма Шекспира, но и одна из самых популярных опер Джузеппе Верди. В центре сюжета – шотландский военачальник, чье тщеславие перерастает в неукротимую жажду власти. Слова его супруги, коварной леди Макбет: «О, эта жажда трона!» становятся ключевыми в их совместном преступном пути.

Злодейская пара в мире оперы

Леди Макбет и ее муж действуют сообща: он убивает, а она подталкивает его к преступлениям. Это делает их самыми злодейскими персонажами в оперной истории. «Макбет» можно смело назвать «оперой ужасов», с завораживающим средневековым колоритом. В спектакле колдуют ведьмы, появляются призраки, а клинки дымятся от крови. Рыцари пируют, и по замку бродит сомнамбула.

Музыка Верди и сложность партии

Шекспировские страсти, кипящие на сцене, Верди великолепно передал в своей музыке. Партия леди Макбет стала одной из самых сложных не только в этой опере, но и во всем мировом репертуаре. По замыслу композитора, героиня должна быть злой и уродливой, но на сцене она предстает как сильная и страстная красавица, противостоять которой муж не в силах.

Режиссер и премьера

Спектакль на шотландскую тему поставил в Мариинском театре шотландский режиссер Дэвид Маквикар. Его интерпретация «Макбета» обещает быть насыщенной и эмоциональной, что, безусловно, привлечет внимание театральных зрителей.

Не упустите возможность погрузиться в мир шекспировских страстей и оперного великолепия – приходите на «Макбет»!

Купить билет на спектакль Макбет

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
15 октября среда
19:00
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
от 1500 ₽

Фотографии

Макбет Макбет Макбет

В ближайшие дни

Нина-Чайка!
18+
Драма
Нина-Чайка!
3 октября в 19:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 900 ₽
Волшебное кольцо
6+
Детский Кукольный
Волшебное кольцо
18 октября в 14:00 ТриЧетыре
от 1100 ₽
Про любовь
16+
Моноспектакль
Про любовь
1 ноября в 19:30 Театр им. Комиссаржевской
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше