Спектакль Макбет

Зловещая страсть в «Макбете» Верди

«Макбет» – это не только знаменитая трагедия Уильяма Шекспира, но и одна из самых популярных опер Джузеппе Верди. В центре сюжета – шотландский военачальник, чье тщеславие перерастает в неукротимую жажду власти. Слова его супруги, коварной леди Макбет: «О, эта жажда трона!» становятся ключевыми в их совместном преступном пути.

Злодейская пара в мире оперы

Леди Макбет и ее муж действуют сообща: он убивает, а она подталкивает его к преступлениям. Это делает их самыми злодейскими персонажами в оперной истории. «Макбет» можно смело назвать «оперой ужасов», с завораживающим средневековым колоритом. В спектакле колдуют ведьмы, появляются призраки, а клинки дымятся от крови. Рыцари пируют, и по замку бродит сомнамбула.

Музыка Верди и сложность партии

Шекспировские страсти, кипящие на сцене, Верди великолепно передал в своей музыке. Партия леди Макбет стала одной из самых сложных не только в этой опере, но и во всем мировом репертуаре. По замыслу композитора, героиня должна быть злой и уродливой, но на сцене она предстает как сильная и страстная красавица, противостоять которой муж не в силах.

Режиссер и премьера

Спектакль на шотландскую тему поставил в Мариинском театре шотландский режиссер Дэвид Маквикар. Его интерпретация «Макбета» обещает быть насыщенной и эмоциональной, что, безусловно, привлечет внимание театральных зрителей.

Не упустите возможность погрузиться в мир шекспировских страстей и оперного великолепия – приходите на «Макбет»!