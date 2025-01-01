Спектакль Макбет

«Шотландская пьеса» Шекспира

На родине не произносят название трагедии «Макбет», а говорят «шотландская пьеса». Согласно легенде, Шекспир взял диалоги и заклинания ведьм из реальной жизни, тем самым обрек пьесу на связь с потусторонним миром. Шотландия утонула в раздорах, войнах, крови, и темные силы вырываются на волю, предсказывая судьбы и затмевая разум призраками грядущего.

Темные силы и искушение власти

Приверженцы становятся предателями, наследники вынуждены бежать... Тщеславие сводит с ума, а власть толкает на преступление. Здесь любовная страсть превращается в кровавый ужас. Какова природа преступления, как не поддаться искушению и сохранить честь, добродетель — эти вопросы пытается решить спектакль Театра на Юго-Западе.