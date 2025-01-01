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Спектакль Макбет

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

«Шотландская пьеса» Шекспира

На родине не произносят название трагедии «Макбет», а говорят «шотландская пьеса». Согласно легенде, Шекспир взял диалоги и заклинания ведьм из реальной жизни, тем самым обрек пьесу на связь с потусторонним миром. Шотландия утонула в раздорах, войнах, крови, и темные силы вырываются на волю, предсказывая судьбы и затмевая разум призраками грядущего.

Темные силы и искушение власти

Приверженцы становятся предателями, наследники вынуждены бежать... Тщеславие сводит с ума, а власть толкает на преступление. Здесь любовная страсть превращается в кровавый ужас. Какова природа преступления, как не поддаться искушению и сохранить честь, добродетель — эти вопросы пытается решить спектакль Театра на Юго-Западе.

Режиссер
Валерий Белякович
В ролях
Константин Курочкин
Антон Белов
Сергей Бородинов
Любовь Ярлыкова
Евгений Бакалов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

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