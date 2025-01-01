Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Макбет
Билеты от 1000₽
Киноафиша Макбет

Спектакль Макбет

16+
Режиссер Павел Голубев
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Пластический спектакль «Макбет» в КЦ ЗИЛ

По мотивам одноименной пьесы Шекспира зрители отправляются в путешествие в вымышленную страну в Скандинавии, где благородный Макбет принес своему королю не одну победу. Однажды три ведьмы пророчат ему новый титул, а затем и корону. Готов ли герой забыть честь, благородство и дружбу ради власти?

Тема и концепция

Режиссер Павел Голубев делится своими размышлениями: «Как Макбет исследовал природу безнаказанности за свои деяния, так и мы через пластику и тело исследуем природу трансформации личности. Как из «верного воина» возможно превратиться в «безжалостного». И главный вопрос, на который мы искали ответ: Макбет — злодей или жертва обстоятельств? Или злодей по обстоятельствам?»

Творческий состав

Спектакль создан при участии студентов мастерской В.В. Теплякова Института Театрального Искусства имени Народного артиста СССР И. Д. Кобзона. Хореография спектакля принадлежит Юлии Субботиной.

Не упустите возможность увидеть захватывающее воплощение классики с новыми театральными подходами!

Купить билет на спектакль Макбет

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
26 октября воскресенье
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 1000 ₽
9 ноября воскресенье
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 1000 ₽
21 декабря воскресенье
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 1000 ₽

Фотографии

Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет

В ближайшие дни

Идеальный маневр
18+
Идеальный маневр
19 ноября в 19:00 Театральный особняк
от 1200 ₽
4 дня в 25 кадре
16+
Премьера Драма
4 дня в 25 кадре
12 октября в 19:00 Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
от 1500 ₽
Бесприданница. Реально жестокий романс
16+
Драма
Бесприданница. Реально жестокий романс
15 октября в 19:00 VS Театр
от 2500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше