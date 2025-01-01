Пластический спектакль «Макбет» в КЦ ЗИЛ

По мотивам одноименной пьесы Шекспира зрители отправляются в путешествие в вымышленную страну в Скандинавии, где благородный Макбет принес своему королю не одну победу. Однажды три ведьмы пророчат ему новый титул, а затем и корону. Готов ли герой забыть честь, благородство и дружбу ради власти?

Тема и концепция

Режиссер Павел Голубев делится своими размышлениями: «Как Макбет исследовал природу безнаказанности за свои деяния, так и мы через пластику и тело исследуем природу трансформации личности. Как из «верного воина» возможно превратиться в «безжалостного». И главный вопрос, на который мы искали ответ: Макбет — злодей или жертва обстоятельств? Или злодей по обстоятельствам?»

Творческий состав

Спектакль создан при участии студентов мастерской В.В. Теплякова Института Театрального Искусства имени Народного артиста СССР И. Д. Кобзона. Хореография спектакля принадлежит Юлии Субботиной.

Не упустите возможность увидеть захватывающее воплощение классики с новыми театральными подходами!