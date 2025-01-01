Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Макбет
Билеты от 1500₽
Киноафиша Макбет

Спектакль Макбет

16+
Режиссер Юрий Титов
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Острая современность шекспировского Макбета

Режиссёр Ю.Ф. Титов вместе с выпускниками театрального института им. Б. Щукина создал уникальную постановку, в которой классика Shakespeare звучит современно и актуально. Эта версия шекспировского Макбета погружает зрителей в мир, где они становятся непосредственными участниками действия.

Атмосфера трагедии

Актёры не ограничиваются сценой: они заполняют всё пространство зала, создавая атмосферу надвигающейся трагедии. Использование этнических музыкальных инструментов добавляет дополнительную глубину и напряжение, переносит зрителей во времена театра «Глобус» в Англии. На русском языке звучит дух британского Шекспира, что делает эту постановку ещё более особенной.

Неизбежная победа справедливости

В отличие от других великих трагедий Шекспира, в Макбете победа справедливости над злом представлена как неизбежная и реальная. Эта особенность делает пьесу особенно значимой для современного зрителя, отражая вечные темы человеческой воли и рока.

Неожиданные повороты

Юрий Титов, номинант на премию «Золотая маска - 2025» в категории «Лучшая работа режиссёра», обещает зрителям множество неожиданных сюрпризов. Как всегда, мы постараемся вас удивить!

Купить билет на спектакль Макбет

Помощь с билетами
Сентябрь
22 сентября понедельник
19:00
Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже Москва, Георгиевский пер., 3/3
от 1500 ₽

Фотографии

Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет Макбет

В ближайшие дни

Пиковая дама
16+
Мюзикл Премьера
Пиковая дама
25 октября в 19:00 Театр музыки и драмы Стаса Намина
от 1200 ₽
Святая Анна
16+
Мюзикл Премьера
Святая Анна
8 ноября в 19:00 Театр Российской Армии
от 800 ₽
Мара
18+
Мюзикл
Мара
24 сентября в 20:00 Фламенкерия
от 1600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше