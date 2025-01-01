Спектакль «Макбет» («Сегедский театр в подвальчике», Сегед, Венгрия) на сцене ТЮЗа им. Брянцева

Сегедский театр в подвальчике, расположенный в живописном городе Сегед, Венгрия, представляет уникальную интерпретацию классической пьесы «Макбет». Режиссёр Каро Балян предлагает зрителям взглянуть на знакомую историю с новой, неожиданной стороны.

О спектакле

«Макбет» — это не просто трагедия о властолюбии и предательстве. По словам Баляна, пьеса затрагивает более широкие проблемы современного общества. «Нравы падают, настоящие ценности исчезают, уступая место деньгам и жажде власти», — говорит режиссёр. Он подчеркивает, что в нашем мире существуют «кукловоды», управляющие массами в своих узких интересах, зачастую не замечая, как всё вокруг становится всё хуже.

Юмор Ионеско и абсурд нашего времени

Интересно, что в этой интерпретации зрители смогут увидеть влияние юмора Эжена Ионеско. Балян использует абсурдные формы, чтобы подчеркнуть реальность, в которой мы живём. «Уже тогда он писал об абсурдности, в которой мы живём сегодня», — отмечает режиссёр. Это создает уникальный контраст между трагедией и комедией, что делает спектакль особенно захватывающим.

Информация для зрителей

Спектакль пройдёт в Сегедском театре в подвальчике, который славится своей атмосферной обстановкой и инновационными постановками. Не упустите шанс увидеть эту уникальную интерпретацию «Макбета», которая обязательно оставит след в вашем сердце.