Макбет: рассказ глупца
Макбет: рассказ глупца

Спектакль Макбет: рассказ глупца

Постановка
Особняк 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Пластическая драма «Макбет»: рассказ глупца

Что будет, если вернуть Шекспиру страх и холод? В этом спектакле земля и капли крови переплетаются с шёпотом ведьм и голосом убитого короля. На сцене всего два человека и ни одного убийства, но атмосфера наполнена напряжением и настороже.

Вся самая страшная история уже произошла: Макбет и леди убили Дункана, потом — Банко. Но не смогли остановиться. Интриги полумифического шотландского двора привели к настоящим репрессиям. В замке, где правит государь-тиран, страшно всем: неприкасаемых нет. Там, где была жажда власти, осталась лишь ярость; там, где была страсть, осталась только паранойя.

Дуэт двух душ

Макбет и его жена остались вдвоём. Ужас скапливается в стенах замка, а они разыгрывают странный спектакль, меняясь ролями. Важности не имеет, кто из них есть кто: что этот Макбет, что тот. На языке физического театра и гран-гиньоля разворачивается история о людях, которые способны уничтожить либо друг друга, либо мир вокруг.

Мистические проекции

Возможно, прямо сейчас за ними идет тот самый мистический «Бирнамский лес» и мститель-Макдуф. Эта интерпретация «Макбета» предлагает зрителю глубже осмыслить природу власти и последствия безумия.

«Жизнь — это рассказ глупца», — скажет Макбет, и эта мысль оставляет после себя множество вопросов о человеческой природе и о том, что кроется за страхами и амбициями.

Режиссер
София Дымшиц
В ролях
Анна Буданова
Артем Рагузин

Купить билет на спектакль Макбет: рассказ глупца

Помощь с билетами
В других городах
Март
25 марта среда
19:30
Особняк Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 55
от 1700 ₽
26 марта четверг
19:30
Особняк Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 55
от 1700 ₽

