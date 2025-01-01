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Макбет. Кино
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Спектакль Макбет. Кино

18+
Продолжительность 5 часов, 3 антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уникальная интерпретация трагедии Шекспира в Театре Ленсовета

«Макбет. Кино» — это уникальная интерпретация классической трагедии Шекспира, ставшая настоящим театральным событием. Режиссер Юрий Бутусов, известный своими смелыми подходами, создает незабываемую атмосферу, погружающую зрителей в мир интриг и предательств.

Музыка

В спектакле звучит музыка таких великих композиторов и исполнителей, как Tomaso Albinoni, Claudio Monteverdi, Alessandro Scarlatti, Arvo Pärt, Faustas Latenas, CocoRosie, John Zorn, Led Zeppelin, The Beatles, Marino Marini, Ryuichi Sakamoto, группа Кино, Björk, Nirvana, NecroPhorus, Quartango, Zero One, Zap Mama, Brian Eno, Shigeru Umebayashi, Stan Getz, Michael Jackson, Nicolas Jaar, Hugh Laurie, Banda Comunale, Дидюля, Max Richter, Nils Frahm, The Mars Volta, Gabriel Yared, The Microphones, Current 93, Eddie Cooley и Otis Blackwell. Эта музыка создает особую атмосферу, которая подчеркивает напряжение и эмоции, присущие сюжету.

Награды

Спектакль «Макбет. Кино» был удостоен Специальной премии жюри драматического театра и театра кукол Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» за поиск уникального сценического языка. Юрий Бутусов получил эту награду как за «Добрый человек из Сезуана» в Театре им. А.С. Пушкина в Москве, так и за «Макбет. Кино» в Театре им. Ленсовета в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Не упустите шанс увидеть эту постановку, сочетающую в себе классическую литературу и современные музыкальные подходы!

Режиссер
Юрий Бутусов
В ролях
Роман Кочержевский
Григорий Чабан
Иван Бровин
Лаура Пицхелаури
Виталий Куликов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 13 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

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