Спектакль Макбет. Эманация тьмы

Карнавал исчезновения по трагедии Уильяма Шекспира. Первая часть трилогии «Человек пробудившийся»

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Карнавал исчезновения», который станет первой частью трилогии «Человек пробудившийся». Это произведение выходит за рамки традиционного драматического искусства и глубоко исследует человеческую природу и саму суть мироздания.

Трагедия сознания и бытия

Спектакль не о конкретных людях, а о трагедии сознания и бытия. Он отражает ужас человека, который столкнулся с бессмысленностью своего существования и невозможностью преодолеть тьму, заложенную в его внутреннем мире. В центре трагедии - Макбет, представляющий собой не просто персонажа, а механизм уже поврежденного сознания, разрушение которого началось задолго до начала действия.

Креативная команда

Режиссёр - Роман Акимов, а композитор - Светлана Третьяк-Ретюнская. Сценография и костюмы также созданы Романом Акимовым, что подчеркивает единство художественной концепции спектакля.

Актёрский состав

В спектакле задействованы талантливые актёры: Павел Юстер, Сергей Сухин, Николай Галлямов, Андрей Смирнов, Михаил Русских, Дарья Игнатьева, Роксана Руинская, Елена Иосифова, Виктория Кириченко, Анисия Ледовская, Юлия Воробьёва, Анастасия Столова-Ростова, Ярославна Снегур, Виктория Хоменко.

Постановка и художественное руководство

Спектакль ставится в рамках Первой Общедоступной Театральной Мастерской, художественным руководителем которой является Роман Акимов.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая заставит вас задуматься о глубинных вопросах существования и человеческой природы!