Спектакль Макбет. Эманация тьмы

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Карнавал исчезновения», который станет первой частью трилогии «Человек пробудившийся». Это произведение выходит за рамки традиционного драматического искусства и глубоко исследует человеческую природу и саму суть мироздания.
Спектакль не о конкретных людях, а о трагедии сознания и бытия. Он отражает ужас человека, который столкнулся с бессмысленностью своего существования и невозможностью преодолеть тьму, заложенную в его внутреннем мире. В центре трагедии - Макбет, представляющий собой не просто персонажа, а механизм уже поврежденного сознания, разрушение которого началось задолго до начала действия.
Режиссёр - Роман Акимов, а композитор - Светлана Третьяк-Ретюнская. Сценография и костюмы также созданы Романом Акимовым, что подчеркивает единство художественной концепции спектакля.
В спектакле задействованы талантливые актёры: Павел Юстер, Сергей Сухин, Николай Галлямов, Андрей Смирнов, Михаил Русских, Дарья Игнатьева, Роксана Руинская, Елена Иосифова, Виктория Кириченко, Анисия Ледовская, Юлия Воробьёва, Анастасия Столова-Ростова, Ярославна Снегур, Виктория Хоменко.
Спектакль ставится в рамках Первой Общедоступной Театральной Мастерской, художественным руководителем которой является Роман Акимов.
Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая заставит вас задуматься о глубинных вопросах существования и человеческой природы!