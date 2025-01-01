Меню
МАКАРОВ! — энергетический рок-проект

«МАКАРОВ!» — авторский проект Артема Макарова, который стал настоящим синтезом стилей. В его творчестве переплетаются тексты о любви и жизненном пути с энергией настоящего рок-н-ролла. Гранжевый вокал певца вызвал ностальгию у многих слушателей, ведь песни звучали на МУЗ ТВ и MTV в 90-х-2000-х годах.

Традиционный юбилейный концерт

В свой день рождения Макаров традиционно собирает друзей и поклонников. На этом особенном концерте зрители смогут услышать не только новые песни, но и полюбившиеся хиты, которые стали классикой.

Специальные гости

На сцене выступят специальные гости, среди которых:

  • МЭD DОГ — группа, с которой Макаров завоевал популярность на MTV и МУЗ ТВ, а также на фестивалях «Нашествие» и «Казантип». Их музыка покорила сердца тысяч поклонников.
  • Саша Растич из группы «7 РАСА» — один из родоначальников гранжа в России, с которым Макаров разделит воспоминания о далеких 90-х.
  • Михаил Игонин, вокалист группы «На-На», также присоединится к концерту. Эта коллаборация станет уникальным событием, так как они исполнили известный фит «Слезы» с Децлом.
  • Группа Paradigma — старые друзья Макарова, с которыми он исполнит совместный хит «Ангел».
  • Группа ПОФИГУ — коллектив, с которым Макаров записал фит «Шепот стен». Эта песня обязательно будет исполнена на концерте.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Вас ждет непередаваемая атмосфера, яркие эмоции и, конечно же, незабываемые мелодии!

7 октября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1200 ₽

