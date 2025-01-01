Меню
Makar Kashitsin And His Hot Seven
Билеты от 2500₽
О концерте

Уникальный вечер джаза в клубе Louis

Джазовый клуб Louis и септет Hot Seven под управлением Макара Кашицына приглашают вас на особенный вечер, посвященный золотому веку джаза. В атмосфере безупречного стиля и роскоши прозвучат шедевры величайших мастеров — от беззаботного свинга Луи Армстронга до сложнейших, пронизанных глубоким лиризмом композиций Гила Эванса.

Мастера джаза

Hot Seven — это действительно уникальный септет виртуозов, чье исполнение отличается безупречным вкусом и тонким пониманием музыки. В этот вечер они представят авторские аранжировки, созданные специально для этого события. Это не просто концерт, а диалог с эпохой, переосмысленный через призму современного музыкального мышления.

Возрождение традиций

Наш вечер возрождает традицию салонной музыки высочайшего уровня, где каждая нота — это искусство, а каждый гость — часть избранного общества. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться качественной музыкой и уникальной атмосферой.

Январь
10 января суббота
20:00
Louis Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
от 2500 ₽

